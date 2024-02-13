”أونروا” تحذر من مجاعة شمال غزة بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:36 صباحاً - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من مجاعة في شمال غزة، مبينة أن المساعدات تصل إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.

ناشدت "أونروا" الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها، قائلة: سنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملنا حتى في غزة".

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في قلعة هونين وتحقيق إصابات مباشرة.

وأفاد إعلام فلسطيني، باستهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي مركز شرطة الشوكة في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكر إعلام إسرائيلي، بأن هناك محاولة دهس جنود على مفرق تجمع "غوش عتصيون" شمالي الخليل دون وقوع إصابات، نقلا عن القاهرة الإخبارية.