نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم 3 ورش عمل متخصصة على التوالي حول المساواة بين الجنسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المجلس القومي للمرأة ثلاث ورش عمل متخصصة على التوالي حول المساواة بين الجنسين استهدفت العاملين والعاملات في مستويات قيادية بفنادق چي دابليو ماريوت، ويستن القطامية، وتوليب بالرحاب بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة والفنادق في جمهورية مصر العربية، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر،

جاءت الورش بحضور الأستاذة صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والمراسم ومدير المشروع بالمجلس، الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، جوزيف حناني الخبير التنموي، والأستاذة سماح سعيد حلمى الخبيرة فى التنمية وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا، الاستاذ مايكل ايوب استشاري التدريب والقيادة، الاستاذ مارك صموئيل استشارى التدريب والقيادة، الاستاذة اماني نجيب الخبيرة التنموية، والاستاذ عبدالله منصور والأستاذ محمد شعراوي والاستاذة مريم حسين محامي مكتب شكاوي المرأة.

وخلال ورش العمل عرضت الأستاذة شيماء نعيم الهدف من المشروع ودور المجلس في دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بالتركيز علي الجوانب التي تدعم بيئة عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار ودور المجلس في تقديم برنامج تأهيلية وبناء القدرات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة علي الموارد الطبيعية لرائدات الأعمال وتنفيذ حملات التوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تؤثر علي تمكين المرأة والفتاة.

فيما قدمت الأستاذة صفاء حبيب محاضره حول معادلة التغيير وضرورة التحفيز الذاتي لتحسين ممارسات الحياة وتحقيق الأهداف بوضع خطة عمل وآليات مراقبة لتنفيذها.

وتحدث الأستاذ جوزيف حناني عن الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء من خلال شركة ويلسبرينح للخدمة المجتمعية الشريك الداعم للمجلس في تنفيذ أنشطة المشروع.

وقد نفذت الأستاذة سماح حلمي جلسات توعية متعلقة بالمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل وتأثير الأدوار الاجتماعية علي ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل في قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تميز أو إقصاء.

كما قدم الاستاذ مايكل ايوب والاستاذ مارك صموئيل جلسات تتعلق بمستويات القيادة وآليات تطبيق القيادة الشمولية.

كما استعرض محامو ممتب شكاوى المرأة المفاهيم الأساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوي.

وتعتبر ورشة العمل ضمن الأنشطة التي ينفذها المشروع لتحقيق أهدافه في تعزيز دور المرأة في قطاع السياحة والفندقية وتغيير الثقافة والرؤي الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية ومشاركة فعالة للنساء والفتيات في عملية التنمية الشاملة.

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