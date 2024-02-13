نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى مؤتمر الأطراف للحفاظ علي الأنواع المهاجرة بأوزباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى مؤتمر دول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة المنعقد في سمرقند بأوزباكستان في الفترة من ١١ إلى ١٧ فبراير الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المؤتمر في دورته ١٤ يركز علي حفظ واستعادة الموائل الطبيعية والحد من التهديدات المتنوعة علي الأنواع ومنها فقدان الموائل والتلوث وآثار التغيرات المناخية.



واستعرض الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر جهود وزارة البيئة وتجارب مصر الرائدة للحفاظ علي الأنواع ومنها جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح أثناء مرورها داخل مصر بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلي تجربة مصر بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق الحفاظ علي طائر الحبارى وأيضًا إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل.

كما أكد الرئيس التنفيذي على إيجابية تاثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى في بحيرة ناصر ومنع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر للحفاظ علي التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية فى مصر.

ودعا الرئيس التنفيذي المشاركين إلي الاتحاد من أجل حماية الأنواع والحد من آثار التغيرات المناخية والتلوث علي الأنواع لحمايتها كحق للأجيال القادمة.

ومن ناحية اخري وعلي هامش مؤتمر CMSCOP14 التقي الدكتور علي ابو سنة بعدد من المسئولين الدوليين رفيعي المستوي لمناقشة الأوضاع البيئية والعلاقات الثنائية والتعاون المشترك، حيث التقي بكل من الدكتور آمى فرنكيل رئيس المؤتمر كما التقى ورئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتناولات اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات كتمويل المشروعات البيئية وتطوير إدارة المحميات بالإضافة إلي تحسين حالة المراعي في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

كما التقى الرئيس التنفيذى والسيدة فالرى هايكى المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاستدامة بالبنك الدولي، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات التعاون البناء بين البنك ووزارة البيئة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يشمل إنشاء المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، وكذلك تم مناقشة الخطط المستقبلية للعمل فى هذا المشروع الضخم.