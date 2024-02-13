نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 فبراير ۲۰۲٤ حتى 20 فبراير ٢٠٢٤، عبر هذا الرابط:

https://tawzef.emis.gov.eg -

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 فبراير حتى 20 من نفس الشهر.

وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة كالتالى: مدير أكاديمي مدرسة ايفر جرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية مدير أكاديمي مدرسة احمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط وكيل مدرسة ايفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة

واعلنت الوزارة شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال ادارة المنشأت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال) يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات ويفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة معايير القبول، ويجب أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلى واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.