ادخل شوف الزيادة.. فرمان من الرئيس السيسي صرف 600 جنيه لهذه الفئات من الموظفين شهريًا

أحمد جودة - القاهرة - ادخل شوف الزيادة.. فرمان من الرئيس السيسي صرف 600 جنيه لهذه الفئات من الموظفين شهرياً

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أمس الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، عن أن صندوق إعانات طوارئ العمال ما زال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر أماكن عملهم في دفع إعانات أجور لهم لكي تنهض المنشآت التي يعملون بها، وترجع عمليات الإنتاج فيها بكامل طاقتها، وذلك وفقًا لقرارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

قرار الرئيس بخصوص صندوق إعانات الطوارئ للعمال

قام مجلس الإدارة بالإعلان عن أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 423 ألف و670 عامل يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 4 آلاف و795 عامل يعملون في 17 منشأة، وجاء ذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق، وهو دفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلي.

وأوضحت بعض المصادر أن موارد الصندوق تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العامة والخاصة التي يعمل بها 30 عامل أو أكثر، وتلتزم هذه المنشآت بسدادها إلى الصندوق، وأضافت الوزارة أيضا أن مجلس الإدارة ناقش أيضا الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات التي يتم صرفها للعاملين بالمنشآت، وذلك تبعا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات التي تحدد بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريا.