ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية وتحرير المختطف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 02:33 مساءً - تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإختطاف شقيقه (عامل "له معلومات جنائية") حال تواجده بمحل عمله بدائرة القسم ، وورود إتصال تليفونى لوالدته ومساومتها على دفع مبلغ ( 5 مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه لقيامه بتجميع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى "خدمات الدفع الإلكترونى".

بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية ودمياط والدقهلية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المختطف.

بمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بقيام المجنى عليه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ (2 مليون جنيه) بزعم توظيفها له وعدم إلتزامه بذلك، فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة بمقابل مادى حيث قاموا بالتوجه لمحل عمل المجنى عليه وإصطحابه لمزرعة ملك أحدهم (كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) مستخدمين سيارتين ملاكى ومساومة أهليته، كما أرشدوا عن السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.