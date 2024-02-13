نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضافة الزوجة والشروط اللازمة عبر منصة مصر الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تداول رابط إضافة الزوجة المحرومة في عام 2024 في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المواطنين في مصر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الخدمة عبر موقع مصر الرقمية، مع التأكيد على أن الخدمة لن تكون فعالة إلا بعد تفعيلها من قبل الوزارة، التي لم تحدد موعد التنشيط حتى الآن.

وفي حالة فتح باب إضافة الزوجة المحرومة، سيتم الإعلان عن ذلك على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والقنوات الفضائية.

يمكن للمواطنين الوصول إلى الخدمة عبر منصة مصر الرقمية عبر خطوات بسيطة، بما في ذلك إنشاء حساب وإدخال بيانات الزوجة واختيار نوع القرابة.

وأوضحت الوزارة الفئات المستحقة للإضافة، مثل زوجات عمال اليومية وحملة كروت الخدمات المتكاملة، وأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، ومستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

كما حددت شروطًا مثل تغيير حالة الزوجة في البطاقة القومية وسريان بطاقتيهما، مع عدم تجاوز 3 أفراد في بطاقة التموين.