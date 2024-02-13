بنك الطعام يشارك بألفي طن مساعدات ضمن أكبر قافلة للتحالف الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - شارك بنك الطعام المصري، الذي يعد عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة الإغاثية الضخمة التي أطلقها التحالف الوطني.

وقد شملت القافلة 100 شاحنة محملة بالغذاء والمياه، بإجمالي نحو ألفي طن، ما يُعادل 42 ألف كرتونة إغاثية.

وقد أكد البنك استمراره في تقديم الإغاثة لقطاع غزة بكامل طاقته.

تأتي هذه المساهمة كجزء من استجابة بنك الطعام لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة. وانطلقت القافلة، التي تُعتبر أكبر قافلة مساعدات إنسانية، عبر الجسر البري الممتد، ضمن جهود التحالف لدعم الأشقاء داخل غزة.

وقد تضمنت القافلة أكثر من 500 شاحنة محملة بما يقارب 8500 طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، إلى جانب مستلزمات المعيشة التي تساعد الأهالي في تحمل برودة الشتاء والظروف الصعبة بسبب القصف المستمر.