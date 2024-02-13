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قافلتان دعويتان بين الأزهر والأوقاف الجمعة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة -  تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (كفر الشيخ – البحيرة)، يوم الجمعة القادمة: (6 شعبان 1445هـ)، الموافق (16/2/2024م)،وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين  الأوقاف والأزهر، وبرعاية الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر،أ.د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات)، وذلك على النحو التالي: أولًا: مديرية أوقاف كفر الشيخ ( سيدي غازي ) وبيانها كالتالي:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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