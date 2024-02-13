نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلتان دعويتان بين الأزهر والأوقاف الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (كفر الشيخ – البحيرة)، يوم الجمعة القادمة: (6 شعبان 1445هـ)، الموافق (16/2/2024م)،وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر، وبرعاية الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر،أ.د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات)، وذلك على النحو التالي: أولًا: مديرية أوقاف كفر الشيخ ( سيدي غازي ) وبيانها كالتالي: