عاجل: موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. صرف الزيادة على المرتبات بعد القرارات الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - تدور الأخبار حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 في جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع أن يحصل العاملون في الجهات الحكومية على زيادة مالية مع الرواتب الشهرية، ويصل مجموع الأجور إلى 6 آلاف جنيه تبعًا لدرجات الوظائف.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يتسائل المواطنين في كافة أنحاء المحافظات بمصر عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس، حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب لشهري فبراير ومارس 2024، وسيتم صرف رواتب شهر فبراير قبل شهر رمضان الكريم، أما بنسبة رواتب شهر مارس سيتم صرفها قبل عيد الفطر، ولن يتم تغيير موعد صرف الرواتب المقرر بدايته من يوم 22 حتى يوم 28، لذلك قامت وزارة المالية عن تحديد يوم الخميس 21 مارس المقرر صرف رواتب شهر مارس به، وسينتهي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

مرتبات شهر مارس بالزيادة المالية الجديدة

كما وضحنا في ما سبق فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن زيادة في رواتب الموظفين لمساعدتهم على توفير متطلبات المعيشة ومجابهة الغلاء، حيث ازدادت الرواتب حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وسنوضح زيادة المرتبات بناءً على الدرجة فيما يلي: