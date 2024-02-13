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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. صرف الزيادة على المرتبات بعد القرارات الأخيرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تدور الأخبار حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 في جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع أن يحصل العاملون في الجهات الحكومية على زيادة مالية مع الرواتب الشهرية، ويصل مجموع الأجور إلى 6 آلاف جنيه تبعًا لدرجات الوظائف.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
يتسائل المواطنين في كافة أنحاء المحافظات بمصر عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس، حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب لشهري فبراير ومارس 2024، وسيتم صرف رواتب شهر فبراير قبل شهر رمضان الكريم، أما بنسبة رواتب شهر مارس سيتم صرفها قبل عيد الفطر، ولن يتم تغيير موعد صرف الرواتب المقرر بدايته من يوم 22 حتى يوم 28، لذلك قامت وزارة المالية عن تحديد يوم الخميس 21 مارس المقرر صرف رواتب شهر مارس به، وسينتهي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.
مرتبات شهر مارس بالزيادة المالية الجديدة
كما وضحنا في ما سبق فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن زيادة في رواتب الموظفين لمساعدتهم على توفير متطلبات المعيشة ومجابهة الغلاء، حيث ازدادت الرواتب حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وسنوضح زيادة المرتبات بناءً على الدرجة فيما يلي:
- تصل المرتبات في شهر مارس إلى 6 آلاف جنيه إذا كان الموظف من الدرجة السادسة.
- كذلك تصل المرتبات في شهر مارس إلى 6500 جنيه إذا كان الموظف من الدرجة الخامسة.
- أيضًا تصل المرتبات إلى 7000 جنيه وذلك في حالة كان الموظف من الدرجة الرابعة.
- كما تصل المرتبات إلى 7500 جنيه للدرجة الوظيفية الثالثة.
- تصل المرتبات إلى 8000 جنيه للدرجة الثانية.
- كذلك تصل المرتبات إلى 8200 جنيه للدرجة الأولى.
- تصل المرتبات إلى 9200 جنيه في درجة المدير العام أو ما يعادلها.
- كما إذا كان الموظف من الدرجة الوظيفية العالية يتم صرف مرتب يصل إلى 10200 جنيه.
- أيضًا إذا كان الموظف من الدرجة الممتازة يتم صرف مرتب يصل إلى 12200 جنيه.