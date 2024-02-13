نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة": الأحد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمُحالين للمعاش خلال يناير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 يناير 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 18 فبراير 2024، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والزملاء المُحالين للمعاش.