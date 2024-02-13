نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أعمال ورشة مناقشة منهجية إعداد تقارير حرية الصحافة للمنظمات النقابية في العالم العربي والشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم، أعمال ورشة مناقشة منهجية إعداد تقارير حرية الصحافة للمنظمات النقابية في العالم العربي والشرق الأوسط، التي تستضيفها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على مدار يومين، في الدار البيضاء، بمشاركة مُمثلين من نقابات الصحفيين الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة.

وشارك عن نقابة الصحفيين المصريين، محمود كامل وكيل النقابة للحريات.

وكان قد نظّم الاتحاد الدولي للصحفيين، سابقًا، ورشة بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، في مقر النقابة بالقاهرة، ورشة حول منهجية إعداد تقارير الحريات الصحفية.

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