نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم ملتقى توظيفي للخريجين برواتب مجزية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، وذلك بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وأضاف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أن الوظائف المطلوبة تشمل: كاشير – موظف استلامات – موظفين كول سنتر – موظف مراقب مخزون – بائع داخلي – موظف أمن إداري – مراقب كاميرات – مندوب توصيل – عامل تحميل وخدمات – باريستا – ويتر.

كما أشار الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة للخريجين فقط، وتشترط للتقديم عليها وجود موقف واضح من التجنيد، لافتًا إلى أن المزايا التي تتيحها الوظائف تشمل مرتب ثابت وحافز وتأمين طبي واجتماعي مع وجود فرص للترقي.

بينما يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.