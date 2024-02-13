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النقل تحذر المواطنين من ظاهرة خطيرة خاصة بالسكة الحديد

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة النقل، المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لهم جميعًا، والذي يخدم ملايين الركاب.

جاء ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتسبب في إلحاق الأضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب  أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا في جرارات وعربات القطارات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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