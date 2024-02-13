نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تحذر المواطنين من ظاهرة خطيرة خاصة بالسكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة النقل، المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لهم جميعًا، والذي يخدم ملايين الركاب.

جاء ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتسبب في إلحاق الأضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا في جرارات وعربات القطارات.