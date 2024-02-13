نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم النيابة العامة 2024 شروط الإلتحاق بوظيفة معاون نيابة والأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض العديد من المواطنين في الوقت الحالي مواعيد وشروط التقديم لوظائف النيابة العامة في عام 2024، مع ارتفاع البحث بين الشباب الذين يتطلعون للعمل في هذا المجال.

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لمنصب مساعد نيابة عامة للخريجين من رجال ونساء القانون والشريعة، مع بدء الدراسة في دفعة 2023.

تحدد مواعيد التقديم للرجال لمنصب مساعد المدعي العام في الفترة من 3 فبراير 2024 حتى 8 فبراير 2024، حيث يمكن سحب ملفات التقديم في هذه الفترة.

يتم تقديم الطلبات إلى مكتب النائب العام من 17 فبراير إلى 22 فبراير 2024.

تحدد الشروط للتقديم على وظائف النيابة العامة، مثل أن يكون المتقدم خريجًا من جامعة مؤهلة، وألا يقل التقدير العام عن جيد.

يُطلب من المتقدمين دفع مبلغ 1500 جنيه، وتقديم الملفات إلى مكتب الاستقبال خلال الفترة المحددة.

يجب على المتقدمين تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للنيابة العامة باستخدام كلمة المرور المرفقة بالملف.

المستندات المطلوبة تشمل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من المؤهلات، مع إمكانية سحب الملف مع بيان التقدير العام.