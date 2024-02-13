نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم مسابقات الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية والمشاريع الحيوية والعلمية لطلاب المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بشأن تنظيم مسابقات الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية، والمشاريع الحيوية والمشاريع العلمية، لطلاب المدارس للفصل الدراسى الثاني 2024، علي أن تقوم الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع مكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة بعمل أربع مسابقات، كالتالي:

١- المسابقتان الأولى والثانية الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية يتم التحكيم في شهر مارس 4202 بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة.

٢- المسابقتان الثالثة والرابعة المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية يتم التحكيم في شهر مايو 2024، بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة، حيث يشارك طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي - إعدادي - ثانوي على مستوى الجمهورية (عام خاص فني ) في هذه المسابقات.

أولًا: مسابقة الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية

- مسابقة الوسيلة العلمية

تصميم وسيلة علمية مفيدة تخدم الموضوعات المتعلقة بتغيرات المناخ في المراحل التعليمية المختلفة.

- مسابقة الأجهزة المبتكرة

تصميم جهازا علميًا يخدم ذوى الهمم فى البيئة التي يعيش فيها الطلاب ومرتبط بمادة العلوم في المراحل التعليمية المختلفة.

وتتضمن شروط مسابقتى الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية، كالتالي:

_يشترك فيها تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى الابتدائي - الإعدادى وطلاب المرحلة الثانوية وذلك من خلال المديريات التعليمية فقط.

_لا يجوز اشتراك الطالب بأكثر من عمل.

_لا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل.

_ترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم في موعد غايته الخميس 14 مارس 2024، علي ان يتم إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية.

ثانيًا: مسابقة المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية

1- المشاريع الحيوية: تصميم جهاز يعالج أحدى مشكلات البيئة المعاصرة.

2- المشروعات العلمية العملية: تصميم منزل ذكى Smart Home.

وتشمل شروط مسابقتى المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية، الأتي:

يشترك فيها تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى الابتدائي والإعدادى وطلاب المرحلة الثانوية وذلك من خلال المديريات التعليمية فقط، ولا يجوز اشتراك الطالب بأكثر من عمل، ولا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل.

على أن ترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم في موعد غايته الخميس 16 مايو 2024، ويتم إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية.

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