للذكور والإناث.. موعد تقديم النيابة العامة 2024

أحمد جودة - القاهرة - شروط الإلتحاق بوظيفة معاون نيابة والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد التقديم إلى وظائف النيابة العامة في عام 2024، وكم عدد الشباب الذين يبحثون عن عمل في النيابة العامة في عام 2024، وكيفية التسجيل في النيابة العامة، وقد تم الإعلان عن أنه سيتم تقديم ملفات طلب وظيفة مساعد نيابة عامة للخريجين للرجال والنساء بعد بدء الدراسة. وفي هذا المقال ستتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

موعد تقديم النيابة العامة 2024

وأعلن أنه سيتم نشر ملف تعيين الرجال في 3 فبراير 2024، كما أعلن ديوان الشؤون العامة أنه سيفتح باب التقديم للتعيين في منصب معاون نيابة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة رجالًا ونساءً، دفعة 2023، كما تستمر النساء في سحب ملفاتهن للتقدم لشغل مناصب النيابة العامة للدولة، سيتم سحب ملفات الرجال الراغبين في التقدم لوظيفة مساعد المدعي العام في الفترة ما بين السبت 3 فبراير 2024 والخميس 8 فبراير 2024. سيتم تقديم الطلبات إلى مكتب النائب العام، بداية من يوم السبت 17 فبراير حتى الثلاثاء 22 فبراير 2024.

شروط التقديم لوظائف النيابة العامة

أعلنت الهيئة العامة الإدارية عن عدة شروط يجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقدم لوظائف النيابة العامة كالتالي:

لن يتم قبول طلبات التعيين إلا من خريجي الجامعات المؤهلة.

أن لا يقل التقدير العام للخريج عن جيد.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين لهذا المنصب عن 30 عامًا.

سيتم دفع مبلغ 1500 جنيه إلى خزانة مكتب التعيينات بالمحكمة العليا.

يرجى تقديم الملفات إلى مكتب الاستقبال خلال الوقت المحدد من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً.

يجب على المتقدمين تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للنيابة العامة باستخدام كلمة المرور المرفقة بالملف.

ليتم تعيينك في منصب مساعد المدعي العام الإداري، يجب عليك تقديم المستندات اللازمة.

المستندات المطلوبة لتقديمها إلى النيابة العامة

عند التقديم على النيابه العامه يجب احضار الاوراق والمستندات التالية: