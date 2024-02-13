نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. أحدث تصوير جوي لمحور سمالوط على النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو يتضمن أحدث تصوير جوي لمحور سمالوط على النيل في محافظة المنيا.

محور سمالوط على النيل

يبلغ طول محور سمالوط على النيل في المنيا، 24 كم، وعرضه 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا (30 كوبري - 17 نفق).

ويساهم محور سمالوط على النيل في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل.

ومحور سمالوط على النيل هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، لإحداث نقلة نوعية في المحافظة سواء من خلال تيسير حركة المرور أو تقليل الجهد والمسافات، وتوفير توفير الوقت.

كما يساهم محور سمالوط على النيل في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

ويعزز المحور تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذي يشهده الطريق الصحراوى الغربي ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوي، وهي المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230 كم.

https://fb.watch/qb3x6GghEg/