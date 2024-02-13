بدء اجتماع رباعي بالقاهرة بمشاركة أمريكية قطرية إسرائيلية لمناقشة التهدئة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:32 مساءً - أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع رباعي في القاهرة بمُشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية؛ لمناقشة التهدئة بقطاع غزة.

وأضاف المصدر رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مُقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويُشارك في الاجتماع الرباعي مسؤولون مصريون بجانب رئيس المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن، ومدير الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوير الماضي، إلى 28473 شهيدًا، و68146 مصابًا، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 مصابًا.

فيما لا يزال آلاف الضحايا الفلسطينيين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.