وزارة التربية والتعليم تنظم اللقاء التنشيطى والتعريفى بأنشطة التوكاتسو للمدارس الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:32 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالأنشطة المدرسية الهادفة وتطبيق أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين وحدة المدارس اليابانية والإدارة المركزية للتعليم العام (التعليم الابتدائي)، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللقاء التنشيطى والتعريفى لأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) للمدارس الحكومية؛ وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى (٨) محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى (٤٣٥) مدرسة من إجمالى (١٧٠٠) مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم (١٩٨) موجه، وعدد (٢٣٠) مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

وقد شارك فى متابعة هذا اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم، وكذلك تميزهم العلمى فى مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.