"الشعب الجمهوري" يستنكر الممارسات الإسرائيلية المشينة في رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:37 مساءً - أدان حزب الشعب الجمهوري الممارسات الإسرائيلية، وارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية مجزرة جديدة، حيث ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة المئات، واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في قصف اسرائيلي مكثف وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكد الحزب على دعمه الكامل لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينين قسريا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.

وشدد الحزب على دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل أبعاده.