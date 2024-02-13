وزير التموين: انطلاق معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات.. الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:37 مساءً - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان ستبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، مشيراً إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالإضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من اصحابها، لافتا الى الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع ، وإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعارض كما سيتم طرح أنواع من شنطة "اهلا رمضان " تتضمن 6 أصناف وتنتهي بـ 10 اصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونه والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالاضافه الى توفير كوبونات فئة و150،100 ، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها وتوزيها على الأسر الأكثر احتياجا كما ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي انه سيتم طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني ، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف