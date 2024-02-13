عاجل: فرصة التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - تماشيًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قامت وزارة التموين بتوفير فرصة التسجيل للحصول على منحة 100 جنيه على بطاقة التموين خلال هذا الشهر الفضيل.

يمكنك التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين نظرًا للتحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف في الفترة الحالية.

كيفية التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر رمضان

يمكن للمواطن الحصول على منحة شهر رمضان المبارك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل الإلكتروني والمخصص للتقديم على هذه المنحة الرمضانية من هنا

ثم الدخول على منصة مصر الرقمية.

كتابة كل البيانات المطلوبة مثل الاسم الخاص بصاحب البطاقة، رقم البطاقة، رقم الهاتف، رقم الهوية الشخصية، وكذلك كلمة المرور.

ومن ثم تسجيل الدخول ثم النقر على “خدمات التموين”.

النقر على “إضافة 100 على البطاقة التموينية”.

بعد مراجعة كل البيانات التي تم إدخالها والتحقق منها سوف يتم قبول المنحة أو رفضها.

بعد قبول المنحة، يمكن استغلال 100 جنيه في شرء السلع من نفس المحلات التي يتم صرف التموين منها وذلك عن طريق البطاقات التموينية.

هدف منحة 100 جنيه على البطاقة التموينية

تمر البلاد بفترة صعبة للغاية، حيث شهدت ارتفاع كبير في الأسعار وذلك كل يوم، وقد رأت الحكومة المصرية أنها يجب أن تخفف العبء على المواطن المصري، فقامت بهذا الإجراء وهو إضافة 100 جنيه على البطاقة التموينية، وذلك لأنه هذا الأمر سيساعد المواطن على شراء سلع أكثر.

ويمكن للأسرة المصرية أن تقوم بشراء السلع التموينية المدعمة من قبل الحكومة بهذه المنحة مما يساعد على تخفيف المصاريف خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى توافر السلع الغذائية بكل أسرة، وتأتي هذه المنحة في ظل مباردة الرئيس لدعم الأسر البسيطة، بالإضافة إلى الإعلان عن زيادة المرتبات بشكل كبير، بداية من شهر مارس، وكل هذه الإجراءات تأتي لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار المستمر كل يوم.