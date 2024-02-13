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أحمد جودة - القاهرة - عاجل|وزارة المالية تُوضح حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 للقطاع العام والخاص، أوضحت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية أنها ستسبق صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وذلك نظرًا للارتفاع الكبير في الاستفسارات حول موعد صرف المرتبات، خاصة بعد القرار الرئاسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المرتبات. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لدعم جميع المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وضمان حياة كريمة للجميع في البلاد.

هل يتم تبكير مرتبات شهر مارس

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين بشأن هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس للعام 2024 م قبل بداية شهر رمضان الكريم، ويذكر أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك 1445 هـ سوف يبدأ يوم الإثنين الموافق ال11 من شهر مارس للعام 2024 م.

وبالنسبة إلي صرف مرتبات شهر مارس للعام الحالي فإنه لم يتم صدور أي قرار من خلال أي جهة رسمية حكومية في الدولة بأنه سوف يتم الصرف في وقت مبكر، مما يعني أنه لا يوجد تغييرات في موعد صرف مرتبات شهر مارس للعام 2024 م إلي المواطنين المصريين في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

حددت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية في وقت سابق موعد صرف مرتبات شهر مارس للعام 2024 م، ومع الأهمية الكبيرة للأجور بالنسبة إلي جميع المواطنين المصريين، فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، موعد صرف مرتبات شهر مارس للعام الحالي 2024 م والذي سوف يكون خلال شهر رمضان الكريم المبارك، موضح إليكم كالتالي:-