نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. آخر موعد لتلقى طلبات الترشح لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت خلال اليوم الرابع لفتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، طلبات الزملاء إبراهيم مدكور "أخبار اليوم" وعمر يحيى عبد الرحيم "اليوم السابع" مرشحين على منصب نائب رئيس الرابطة.

والمرشحون على منصب عضوية المكتب التنفيذى للرابطة الزملاء خالد عامر "الشروق"، ومحمد صلاح "حر"، وعبد الحميد فراج "دوت الخليج"، ووليد ماهر "اليوم السابع".

يذكر أنه منذ فتح باب الترشح تلقت النقابة طلبات الزملاء المرشحين، حيث ترشح على منصب رئيس الرابطة حسن خلف الله "الاهرام"، وعلى منصب أمين الصندوق إيهاب شعبان "الجمهورية"، وعلى منصب عضوية المكتب التنفيذى عبير عبد الواحد "صوت الأمة"، وهشام أبو حديد "المصرى اليوم"، ومحمد تركى "الإذاعة والتليفزيون"، ومحمود عبد السميع "الأهرام"، وأحمد الجيوشى "السوق العربية"، وأحمد محمدى "العربى".

وتتلقى اللجنة المشرفة طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء 14 فبراير الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضمن فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.