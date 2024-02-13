بدء التعاون بين الأزهر الشريف ومعهد الوسطية في جيبوتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:33 مساءً - استقبل السفير خالد الشاذلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، بعثة من الأزهر الشريف تتضمن مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر للبدء في التدريس لطلاب معهد الوسطية الجيبوتي. وكان في استقبال البعثة الأزهرية أيضاً كل من مدير عام وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف الجيبوتية ومدير معهد الوسطية.

وصرح السفير المصري أن السفارة في جيبوتي بالتعاون مع جامعة الأزهر نسقت مع كافة الجهات المعنية لوصول تلك البعثة تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين لتفعيل التعاون بين الازهر الشريف في مصر ومعهد الوسطية في جيبوتي في مجال تخريج وتأهيل الأئمة والوعاظ ونشر الفكر الديني الوسطي للدين الإسلامي الحنيف. هذا، وسيقوم أساتذة جامعة الأزهر بتدريس مناهج متكاملة بالتنسيق مع إدارة معهد الوسطية لتخريج الأئمة والوعاظ في جيبوتي على أعلى مستوى علمي وتأهيلهم لإمكانية استكمال دراساتهم العليا في جامعة الأزهر في مصر.