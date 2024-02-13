وزير التموين: معارض أهلا رمضان ستبدأ منتصف الشهر الجاري بحد ادنى 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:33 مساءً - وزير التموين ... تنسيق كامل بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والسادة المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع.

وزير التموين ... الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معارض اهلا رمضان ب 30 شركة تابعه لها ، بالاضافة الى 146 شادر.

اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية... طرح شنطة رمضان بـ 6 اصناف وصولاً الى 10 اصناف حسب الطلب وطرح الكوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500

استاذ احمد كمال معاون الوزير لشؤن المشروعات والاعلام... طرح 55 الف طن سكر بالمعارض من الشركة القابضة للصناعات الغذائية و 17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة و500 طن فول معبأ.

اكد السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان معارض اهلا رمضان سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، مشيراً الى ان الحد الادنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالاضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من اصحابها، واشار السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والسادة المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

هذا وقد تلقى السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية واكد التقرير ان الشركة سوف تقوم بطرح شنطة اهلا رمضان تبدأ بـ 6 اصناف وتنتهي بـ 10 اصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونه والشاى والصلصه والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالاضافه الى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها.

واكد التقرير الوارد الى السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

وصرح الاستاذ / احمد كمال – المتحدث الرسمى معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان التقرير شمل ايضاً طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني ، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف .