محمد منير وشارموفرز ورامي صبرى في "حفل القرن" بالتجمع.. 16 فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:34 مساءً - يحيي الكينج محمد منير حفلة القرن برفقة كل من فريق شارموفرز ورامي صبري يوم الجمعة 16 فبراير الجاري في فاميلي بارك بالتجمع الخامس، وأتيحت تذاكرها على موقع تذكرتي او من خلال تطبيق طلبات.

تُنظم هذا الحفل الضخم شركة Funcom الرائدة في تنظيم الفعاليات، وقد بُذلت جهودًا كبيرة لضمان تجربة موسيقية فريدة من نوعها.

وفى سياق مختلف، طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى، وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.