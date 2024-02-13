أخبار مصرية

اتحاد الكرة يوقع مع حسام و إبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر .. ومؤتمر صحفي الخميس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:34 مساءً - وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

 

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .

 

ومن ناحية أخري تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول و إبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس ١٥ فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة .


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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