أحمد جودة - القاهرة - عاجل :بشرى سارة لأسر تكافل وكرامة.. زيادة جديدة قبل صرف معاشات شهر فبراير

يبحث الكثير من اصحاب المعاشات خلال الأيام الاخيرة الماضية عن تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن يوم الخميس الموافق 15 فبراير القادم سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة لجميع المستحقين في جميع المحافظات المصرية، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الكثير من الأسر المصرية من محدودي الدخل للحصول على معاشات تكافل وكرامة وذلك لمساندة المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء أسعار جميع المنتجات خلال الفترة الأخيرة الماضية.

تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير



يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 ويمكن لجميع المواطنين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة صرفه من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع مكاتب البريد المصري، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم للمواطنين التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة الماضية وتستفيد أكثر من 10 مليون أسرة مصرية من معاشات تكافل وكرامة، وتحصل الاسرة على 500 جنيه كحد أدنى شهريًا.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة فبراير 2024



بعد التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن قيمة معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 وذلك من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية.