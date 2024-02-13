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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| وزارة الزراعة تنشأ منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة جدًا اليوم 13-2-2024، أعلنت وزارة الزراعة عن زيادة عدد منافذ بيع اللحوم للجمهور، بهدف تلبية احتياجات جميع أبناء الجمهورية في جميع المحافظات، حيث ارتفع عدد المنافذ الرسمية من 70 منفذًا في عام 2020 إلى 274 منفذًا في عام 2024، متوزعة في كافة المناطق داخل مصر بما في ذلك المناطق النائية مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

تشمل هذه المنافذ أيضًا نقاط بيع في المحافظات المذكورة، بهدف تسهيل الوصول إلى اللحوم للمواطنين. يمكنكم التعرف على أسعار اللحوم يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 داخل هذه المنافذ وفي محلات الجزارة.

أسعار اللحوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في منافذ وزارة الزراعة

وجاءت أسعار اللحوم اليوم كالتالي:

سعر كيلو اللحم في منافذ وزارة الزراعة 280 جنيهًا، وهو لحم بلدي لأبقار وماشية تمت تربيتها في الأراضي الخاصة بوزارة الزراعة، وتكون ذبح اليوم.

بينما جاء كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 225 جنيهًا.

وسجل كيلو اللحم الضاني ذبح اليوم 270 جنيهًا، بينما جاء كيلو اللحم الضاني المبرد بسعر 250 جنيهًا.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو السجق في المنافذ الرسمية إلى 90 جنيهًا.

كيلو الكبدة المجمدة سجل اليوم في المنافذ الحكومية 135 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

بينما جاءت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة بفارق كبير حيث سجلت:

من 380 إلى 450 جنيهًا سعر كيلو اللحم البلدي الطازج في محلات الجزارة حسب القطعية والمنطقة.

من 450 إلى 550 جنيهًا سعر اللحم في الهايبر ماركت حسب الماركة والقطعية.

350 جنيهًا سعر كيلو الكبدة البلدي العجالي.

170 جنيهًا سعر كيلو الممبار البلدي.

من 350 إلى 420 جنيهًا سعر كيلو اللحم المفروم.

من 300 إلى 340 جنيهًا سعر كيلو اللحم الجملي.

من 290 إلى 350 جنيهًا سعر كيلو الكبدة الجملي، تختلف حسب المنطقة.

عاجل| وزارة الزراعة تنشأ منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة جدًا اليوم 13-2-2024

أسعار اللحوم المجمدة

كما سجلت اللحوم المجمدة في محلات المجمدات والسوبر ماركت اليوم كالتالي: