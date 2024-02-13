نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك والسوق الموازي اليوم 13 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك والسوق الموازي اليوم 13 فبراير 2024

منذ فترة طويلة وتقلبات أسعار الدولار لم تهدأ قط وقد شهد السوق العالمي تغيرات عدة في أسعار الدولار وفي ما يلي سوف نتناول من خلال حديثنا أخر تحديث لتعاملات الدولار اليوم، وكيف انخفض الدولار انخفاضًا ملحوظًا في أيام قليلة، وما هو أسعاره في البنوك والسوق السوداء وما تأثير هذا الانخفاض محليًا وعالميًا.

أخر تحديث لسعر الدولار اليوم



لقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنية المصري وفيما يلي سوف نستعرض لكم سعر الدولار مقابل سعر الجنية المصري في بعض من البنوك:

جاء سعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنية للشراء، و30.85 جنية للبيع.

كما سجل الدولار في بنك مصر 30.75 جنية للشراء، 30.85 جنية للبيع.

أما في بنك قناة السويس 30.85 جنية للبيع، 30.95 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 للبيع، 30.95 للشراء.

وسعره مقابل الجنية المصري في بنك HSBC فقد سجل 30.85 للشراء 30.95 للبيع.



بينما في بنك قطر الوطني QNB وصل سعر الشراء 30.85 بينما البيع وصل إلى 30.95.

وسعره في بنك إسكندرية 30.85 للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدَولي CIB 30.85 للشراء، 30.95 جنية للبيع.

بنك فيصل الإسلامي سعر الشراء 30.85 جنية وسعر البيع 30.95 جنية.

البنك المركزي المصري وصل سعر الشراء إلى 30.83 وسعر البيع 30.95.

البنك الأهلي الكويتي سعر الشراء 30.85 جنية وسعر البيع 30.95.





سعر الدولار في السوق الموازي



قد شهد الدولار خسائر كبيرة وتراجع بشكل ملحوظ في السوق السوداء حيث تراجع من 71 حيث وصل سعره إلى 47 جنية بقفزة لم يكن يتخيلها أحد على الإطلاق وكان ذلك الأسبوع الماضي، لكنه عاود ليترفع مرة أخرى حتى وصل سعره 62 جنية مصري.

وإلى هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في الحديث عن أخر تحديث لتعاملات الدولار اليوم، وقد ذكرنا سعر الدولار في بعض من البنوك المصرية، كما ذكرنا سعره في السوق السوداء.