نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار السلع الغذائية الأساسية الزيت والسكر اليوم 13/2/2024 بالأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على أسعار السلع الغذائية الأساسية الزيت والسكر اليوم 13/2/2024 بالأسواق، في وقتنا الحالي، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024 ميلاديا.

شهدت هذه السلع ارتفاعًا في أسعار الأرز والدقيق والزيت، بينما شهدت انخفاضًا في أسعار السكر والفول وباقي السلع الغذائية الأساسية. لمعرفة تقرير الأسعار، يُرجى متابعة سطورنا القادمة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

نستعرض لكم اليوم الثلاثاء أسعار السلع الغذائية الأساسية طبقًا لما جاء في بوابة محلس الوزراء الخاصة بالسلع الغذائية:

سعر كيلو الأرز المعبأ سجل اليوم 35.31 جنيه، أي زيادة 54 قرش.

سعر كيلو السكر المعبأ سجل اليوم 45.81 جنيه، بزيادة 2 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ سجل اليوم 57.85 جنيه للشراء، انخفض نحو 38 قرش.

سعر كيلو الدقيق المعبأ سجل 30.64 جنيه، أرتفع نحو 25 قرش.

سعر زجاجة الزيت اللتر عباد الشمس تسجل اليوم 96.8 جنيه، أي ارتفع نحو 2.45 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ سجل اليوم 76.15 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المعبأة سجل اليوم 31.19 جنيه.

أسعار اللحوم والبيض

سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل اليوم 96 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل 122 جنيه.

سعر كيلو اللحم الطازج الكندوز سجل 314 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم الضأن سجل 419 جنيه.

سعر البيضة البلدي سجل 5.94 جنيه.

آخر أخبار السلع الغذائية

أشارت المحافظة عن البدء في عمل تجهيزات معارض أهلا رمضان لعام 2024 بشارع ترعة المرمز الموجودة بحي العمرانية، وهي تعتبر واحدة من ال 10 معارض ل أهلا رمضان والتي من المصرح إقامتها في المحافظة، وتم إنشاء هذا الأمر من أجل تلبية احتياجات المواطنين من وتوفير لهم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتناسب مع الجميع، وهذا طبقًا لتعليمات القيادة السياسية، وعلى الجانب الآخر صرح اللواء أحمد راشد أنه يقوم بمتابعة نتائج الحملات التموينية يوميًا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ووزارة الصحة والطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من انضباط الأسواق.