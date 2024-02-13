أحمد جودة - القاهرة - "إحذروا ..قد تُسحب وحدتك السكنية منك"..9 أخطاء تسبب سحب الوحدات السكنية من المواطنين في 2024

صرح وزير الإسكان والتعمير الدكتور عاصم الجزار عن توفير وحدات سكنية لجميع المواطنين والتي تتميز بأسعارها المتوسطة مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى، ولكن يجب العلم أنه في بعض الحالات تتعرض لسحب الوحدة منهم أو دفع غرامة أو تؤدي إلى دخول السجن، لذلك يجب تجنب تلك الأخطاء وسوف نوضحها لكم من خلال مقالنا.

أخطاء تسبب سحب الوحدات السكنية من المواطن



صرحت وزارة الإسكان والتعمير مجموعة من التحذيرات التي يجب تجنبها حتى لا تتعرض لدفع غرامة أو الحبس، ومن أبرزها:



يجب عدم ترك الوحدة لأي شخص غير صاحب الوحدة، وحتى وإذا كان ذلك الشخص من اقاربك لأنه في حين وجود تفتيش مفاجئ وإيجاد شخص غير صاحب الوحدة سوف تتعرض لدفع غرامة باهظة.

عدم تركيب حديد على شرفات الوحدة أو غلق المناور الخاص بالوحدة لأن ذلك يؤدي لدفع غرامة.

وفقا لما صرح عنه قانون الوحدات السكنية في حالة بيع الوحدة سوف يتعرض صاحب الوحدة إلى الحبس أو سحب الوحدة بشكل نهائي.

يجب عدم تأجير الوحدة وفي حين فعل ذلك سوف يتعرض صاحب الوحدة لدفع غرامة تصل حتى 40.000 جنيه.

عدم ترك الوحدة خالية من السكن، لأنه في حين فعل ذلك سوف يتم إثبات بأن صاحب الوحدة ليس بالحاجة لها.



يجب العلم أن الوحدات خاصة بالسكن فقط لذلك يجب عدم تغيير نشاط الوحدة.

لا يحق لصاحب الوحدة التنازل عن الوحدة أو تسجيلها في الشهر العقاري إلا بعد مرور سبع سنوات.

في حين إجراء أي تغييرات للوحدة يجب استخراج تصريح من جهاز المدينة أولا.

أخطاء تسبب سحب الوحدات السكنية من المواطنين، يجب العلم أنه فور استلام الوحدة يجب تركيب عدادات المياه والكهرباء وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.