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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: "ضيف المدام دلوقتي"..رابط إضافة الزوجة المحرومة 2024 عبر منصة مصر الرقمية والشروط اللازمة

رابط اضافة الزوجة المحرومة 2024، وسط الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين والأسر المصرية بسبب غلاء أسعار الكثير من المواد الغذائية وارتفاع الأسعار الجنوني التي تشهده مصر خلال الآونة الأخيرة، تم تداول خبر اضافة الزوجة المحرومة 2024 على عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على حقيقة الخبر وخطوات الإضافة والشروط التي أعلنت عنها الوزارة

رابط اضافة الزوجة المحرومة 2024

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رابط اضافة الزوجة المحرومة 2024، وأن الخدمة متاحة أمام الجميع على موقع مصر الرقمية ولكن دون تفعيل أي أن المواطن لا يتمكن من إضافة الزوجة المحرومة إلا بعد أن يتم تفعيل الخدمة من قبل وزارة التموين التي لم تعلن حتى الآن عن موعد تغعيل الخدمة ….

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة فتح باب اضافة الزوجة المحرومة سوف يتم الإعلان عن هذا على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والقنوات الفضائية، وأكد أن الخدمة سوف تكون متاحة أمام المواطنين على منصة مصر الرقمية التي يمكنكم القيام بها من خلال الدخول على شبكة الإنترنت أو اتباع الخطوات الآتية:



زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية على الإنترنت من هنا .

انشاء حساب على المنصة.

ادخال رقم الهاتف وكلمة المرور.

ثم اذهب إلى خدمات التموين.

واختر اضافة الزوجة المحرومة.

بعد ذلك ادخل بيانات الزوجة “الرقم القومي والإسم الرباعي”.

ثم اضغط على صلة القرابة واختر “زوجة”.

في النهاية اضغط على “حفظ البيانات”.

سوف تظهر أمامك رسالة “تم ارسال طلبك بنجاح”.

في حالة قبول الطلب سوف تصلك رسالة على الهاتف المسجل مكتوب فيها “تم تنفيذ طلبك بنجاح”.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024



من الفئات المستحقة لإضافة الزوجة المحرومة



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدد من الفئات الأولى بالرعاية، والمستحقة لإضافة الزوجة المحرومة 2024، وهم.

زوجات عمال اليومية والمسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة.

زوجات حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

زوجات أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

زوجات المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

شروط اضافة الزوجة المحرومة 2024

أن تكون الزوجة قامت بتغيير الحالة الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي إلى متزوجة وكذلك الزوج.

أن تكون بطاقة الرقم القومي للزوج “سارية”.

أن تكون بطاقة الرقم القومي للزوجة “سارية”.

ألا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن 3 أفراد.