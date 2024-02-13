عاجل:أسعار الدواجن اليوم في مصر.. مفاجأة سارة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - أسعار الدواجن اليوم في مصر.. مفاجأة سارة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان

تزامنا مع ارتفاع الأسعار، وفي ظل الحالة الاقتصادية المتدهورة في كل البلاد، أصبح من أكثر ما يبحث عنه المواطنون يوميا عبر محركات البحث أسعار الدواجن اليوم خاصة خلال الساعات الماضية بعد أن ارتفعت بصورة مفاجئة، اليوم نوضح لكم عبر موقعنا الإلكتروني أسعار الدواجن بأنواعها، فاليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، وقبل استهلال التعاملات في البورصة والأسواق، استقرت أسعار الدواجن والبيض، وذلك طبقا لآخر تحديث بورصة الدواجن الرئيسية، وعقب ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالبورصة.

أسعار الدواجن اليوم 2024 في المزارع



تختلف أسعار الدواجن اليوم حسب نوعها، وتختلف أيضًا من مكان إلى آخر حسب المنطقة التجارية التابعة للمواطنين، في اليوم انخفضت أسعار الدواجن الحمراء الساسو نحو خمسة جنيهات بالبورصة، بينما ارتفعت الفراخ البيضاء نحو ثلاثة جنيهات، حيث إن من أكثر ما يقبل عليه المواطنون الدواجن بأنواعها وذلك باعتبارها من أرخص أنواع اللحوم والبروتينات والمعادن الهامة التي يحتاجها جسم الإنسان مقارنة ببقية الأنواع، لذلك نوضح أسعار أنواع الدواجن في السطور التالية.



أسعار أنواع الدواجن اليوم في مصر 2024 للمستهلك



اليوم الثلاثاء سجلت أسعار أنواع الدواجن للمستهلكين بالصورة التالية:

1- اسعار الفراخ البيضاء:

اليوم في مصر سجلت أسعار الفراخ في البورصة بسعر يتراوح ما بين 93:92 جنيها، إلى أن تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 115:110 جنيهات.

2- أسعار الفراخ البلد:

اليوم سجلت سعر الفراخ البلد في البورصة إلى 140 جنيها، إلى أن تصل للمستهلك 145 جنيها.

3- أسعار الدواجن الحمراء الساسو:

سجلت اليوم الفراخ الحمراء الساسو للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 106:105 جنيهات.

4- أسعار الدواجن الأمهات:

سجلت أسعار الدواجن الأمهات في السوق المصري والتي انخفض سعرها إلى 75 بدلا من 78 جنيها، إلى أن تصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

5 – أسعار البانية اليوم:

تختلف أسعار البانية في مصر باختلاف المنطقة التجارية والسكنية ليصل سعره للمستهلك، فاليوم سجلت أسعار البانيه الكيلو بالسوق المحلي بسعر يتراوح ما بين 250:220 جنيها.

6- سعر كيلو أوراك البيضاء:

اليوم اليوم سجل سعر أوراك الفراخ البيضاء ما بين 100:90 جنيها.

7- سعر كيلو اجنحة الفراخ البيضاء:

سجلت اليوم سعر اجنحة الفراخ البيضاء ما بين 60:45 جنيها.