بشائر رمضان..هبوط أسعار الأرز الشعير..و مفاجأة سارة في أسعار اللحوم تُسعد المصريين في رمضان

أحمد جودة - القاهرة - بشائر رمضان..هبوط أسعار الأرز و الشعير..و مفاجأة سارة في أسعار اللحوم تُسعد المصريين في رمضان

سعر طن الأرز الشعير اليوم وسعر كيلو اللحمة هو ما يشغل بل المواطنون والمواطنات في الوقت الحالي، حيث اقتربنا من شهر رمضان المبارك، والكل منشغل بمعرفة الأسعار في هذا الشهر، بالأخص الأرز واللحمة، حيث مكونات أساسية على كل سفرة مصرية، وبتقرير اليوم نوضح لكم الأسعار والمفاجأة التي أعلن عليها عضو مجلس الغرفة التجارية بالقاهرة فيما يخص الأسعار.

سعر طن الأرز الشعير اليوم



واحدة من السلع الغذائية الأساسية التي غني عنها هي الأرز، وقد أكد المسؤلون أن أسعار الأرز ستشهد انخفاض الفترة القادمة، وخصوصًا لشهر رمضان المبارك، حيث يستعد التجار الآن لتوفير الأرز بكميات كبيرة لتلبية حاجة السوق الفترة القادمة، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الأسعار، ومفترض أن سعره الفترة القادمة من 30 إلى 35 جنيه مصري لا أكثر للكيلو، ويأتي سعر الأرز اليوم شعير ومعبأ على النحو التالي:

كيلو الأرز بالمضرب من سعر 27 لـ 30 جنيه مصري، بينما للمستهلك من 30 إلى 35 جنيه مصري.

سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل مبلغ 19700 ألف جنيه بالنسبة للحبة العريضة، بينما الحبة الرفيعة سجل اليوم مبلغ 18500 جنيه مصري تقريبًا، وذلك وفقًا لتصريح رئيس شعبة الأرز الأخير.



سعر كيلو اللحمة



يشغل بال الكثيرون أيضًا أسعار اللحمة قبل شهر رمضان 2024، والمفاجأة هو توفير كميات كبيرة من اللحوم الفترة القادمة من قبل الحكومة وعلى أساسه ستنخفض الأسعار بإذن الله، حيث انخفاض سعر اللحم البلدي بالمقارنة مع المستورد استعدادًا للشهر الكريم، وستعرض الحكومة اللحوم بسعر تنافسي أقل من السعر الآن بالسوق المحلي، حيث ستنوع مصادر الاستيراد وستتعاقد مع دول مختلفة، وتأتي متوسط أسعار اليوم كالتالي:

اللحوم المحلية من 400 إلى 500 ج.

اللحم البرزيلي من 300 إلى 325 ج.

متوسط سعر اللحوم الطازجة مبلغ 371 ج للكيلو الواحد.