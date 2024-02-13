أحمد جودة - القاهرة - فرحة عارمة للموظفين.. السيسي يصدر قرارًا بصرف 600 جنيه شهريًا لهذه الفئات

قام حسن شحاتة وزير العمل بالإعلان أمس الإثنين 12 فبراير 2024، على أن صندوق إعانات طوارئ العمال ما زال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر أماكن عملهم في دفع إعانات أجور لهم لكي تنهض المنشآت التي يعملون بها، وترجع عمليات الإنتاج فيها بكامل طاقتها، وذلك وفقا لقرارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

قرار الرئيس بخصوص صندوق إعانات الطوارئ للعمال



قام مجلس الإدارة بالإعلان عن أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 423 ألف و670 عامل يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك استفاد منها 4 آلاف و795 عامل يعملون في 17 منشأة، وجاء ذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق، وهو دفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلي، ووضحت بعض المصادر أن موارد الصندوق تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العامة والخاصة التي يعمل بها 30 عامل أو أكثر، وتلتزم هذه المنشآت بسدادها إلى الصندوق، وأضافت الوزارة أيضا أن مجلس الإدارة ناقش أيضا الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات التي يتم صرفها للعاملين بالمنشآت، وذلك تبعا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات التي تحدد بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريا.