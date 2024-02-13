نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تصدر قرارا وزاريا باتخاذ إجراءات تحرير عقود 54 معلما ضمن نسبة (5٪؜) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٣٧)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد ٥٤ معلما ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "٣٠ ألف معلم".

ونص القرار على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱ يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة بموجب المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ۲۰۱۳، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.