بشرى سارة قبل رمضان..100 رغيف خبز دون بطاقة تموين تعرف على الشروط

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أحمد جودة - القاهرة - بشرى سارة قبل رمضان..100 رغيف خبز بدون بطاقة تموين تعرف على الشروط

يعد الخبز من أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكثرة، حيث يعتبر الخبز من الأطعمة الأساسية التي يتناولها المواطنين بشكل يومي، وذلك بشأن رفع الدعم المقدم على رغيف العيش كونه من إحدى أهم القضايا التي تثير اهتمام كافة المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال حقيقة صرف 100 رغيف دون بطاقة.

حقيقة صرف 100 رغيف خبز دون بطاقة



قامت وزارة التموين بالموافقة على القيام بإطلاق كارت العيش الجديد للمواطنين ووضحت بعض التصريحات الخاصة بشأن المنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها على المخابز السياحية، حيث أنها تضم جميع المواطنين الذين لا يحملون البطاقة التموينية وليس لديهم الدعم المقدم على رغيف العيش، والهدف من هذا الكارت هو تقليل العبء على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار التي تمر بها البلاد.

كارت العيش الجديد



عند قيام المواطن بشحن الكارت بمبلغ قيمته 100 جنيه مصري سوف يحصل على 125 رغيف.

إذا قام المواطن بشحن الكارت بمبلغ قيمته 50 جنيه سوف يحصل على 62 رغيف.



عند قيام المواطن بشحن الكارت بقيمة 25 جنيه سوف يحصل على خمسة وعشرون رغيف.

كيفية التعامل مع كارت العيش الجديد



يبحث الكثير من المواطنين لمعرفة طريقة التعامل مع كارت العيش الجديد، وطريقة التعامل مع الكارت كالتالي:

عندما يقوم المواطن في شحن كارت العيش سوف يقدر على شراء العيش وذلك وفقا لفئة الكارت الذي قام بشرائه.

بعد ذلك يذهب المواطن إلى المخبز ومعه هذا الكارت لكي يتمكن من صرف الخبز الذي يحتاجه، ثم يقوم صاحب المخبز بإدخال الكارت على الجهاز ويحدد قيمة الأرغفة التي يرغب المواطن الحصول عليها.



يتم خصم الأرغفة من رصيد الكارت.

وقد أعلن وزير التجارة والتموين الدكتور علي المصيلحى عن مجموعة مختلفة من الإجراءات والترتيبات بهدف إصدار كارت جديد يعتمد على الدفع المسبق، ومن جانبه قد حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إطلاق مبادرة هامة منذ فترة تعرف بـ “كارت الخبز” وذلك لتوفير الخبز للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة التموين كما أنه تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء عن تلك الفئة وتوفير الخبز لهم بسعر التكلفة العادي ويتم تحميل الكارت بقيمة مالية تبدأ من 20 جنيها وتصل إلى 100 جنيه ويأتي هذا حسب احتياج المواطن.