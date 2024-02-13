نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يدين قيام الطيران الاسرائيلي بقصف شمال مدينة رفح الفلسطينية وإصابة الزميلين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة، الهجمات التي وصفها بـ "البربرية" لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نتج عنها إصابة إسماعيل أبو عمر مراسل الجزيرة، والمصور الصحفي أحمد مطر.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، فقد تم بتر قدم الزميل إسماعيل أبو عمر، وفيما شُخصت إصابة الزميل أحمد مطر في يده بالخطيرة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى الأوروبي.

وأضاف: “إن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ بداية عدوانه على قطاع غزة الصحفيين؛ حيث أستشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيًا”.

وتابع: “هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال الصهيوني، تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة؛ حيث أنها تتعارض تمامًا مع القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني البطل، مطالبًا كافة المنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، بإدانة هذه الجرائم غير المبررة، واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني الأعزل.