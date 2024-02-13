أحمد جودة - القاهرة - 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة: تعرف على شروط التقديم وطريقة التسجيل

من خلال مقالنا سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التقديم لمنحة العمالة الغير منتظمة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه المنحة من خلال الرابط الرسمي الذي تم إطلاقه بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، تهدف هذه المنحة إلى تحقيق حياة كريمة، وتعزيز الكفاءة والاستقرار، والمساهمة في تحسين دخل الأسر المصرية عبر تقديم مبلغ قدره 1000 جنيه لجميع المواطنين صاحبي المهن غير الثابتة والحرة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة



للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة (منحة وزارة القوى العاملة)، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

قم بتسجيل حساب جديد على المنصة باستخدام رقم البطاقة القومية.

انقر على أيقونة تسجيل العمالة الغير منتظمة.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة واملأ الفراغات المتاحة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة وتجنب تقديم بيانات غير واضحة، ويجب أن تكون البيانات دقيقة.

انقر على خيار التسجيل.

في حال الرغبة في الاستعلام مرة أخرى عن الطلب أو التأكد من التسجيل، انقر على خيار الاستعلام عن منحة العمالة وليس تسجيل العمالة.



طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة



مع تصاعد التحديات الاقتصادية في البلاد، يتساءل الأفراد والمواطنون بشكل متزايد عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وفقًا لتصريحات وزير القوى العاملة، سيتم فتح باب التسجيل لهذه المنحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، ولتسهيل هذه العملية، يمكن اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت.

التوجه إلى القسم المخصص لمنحة العمالة غير المنتظمة.

ملء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، بما في ذلك رقم الهاتف والرقم القومي والاسم الكامل.

النقر على أيقونة “تسجيل” لإرسال البيانات.

بعد التسجيل، ستصلك رسالة نصية تحتوي على تفاصيل موعد ومكان صرف المنحة.

تابعوا هذه الخطوات للتسجيل بنجاح والحصول على المعلومات حول صرف منحة العمالة غير المنتظمة.