فيديو تشويقى.. روجينا و"سر إلهى" على شاشات المتحدة في شهر الفرحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 07:33 مساءً -

طرحت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الخاص بمسلسل "سر إلهى" للفنانة روجينا، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 على قنوات الشركة

وسبق أن روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل "سر إلهى" بنشر الصفحة الرسمية للمتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسترا تشويقيا لروجينا من العمل، معلقة عليها: "انتظروا النجمة روجينا ومسلسل سر إلهي في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.