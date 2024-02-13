الأهلى يستأنف تدريباته اليوم وجلسة بين كولر واللاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 07:33 مساءً - عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وقبل انطلاق فقرات المران، اجتمع كولر باللاعبين والجهاز الفني للفريق في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للتأكيد على أهمية المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري وكذلك جدية الاستعدادات للمرحلة القادمة من المنافسات الأفريقية للفريق.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات تدريبية وبدنية متنوعة استمرت لمدة 40 دقيقة مع بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنلفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية منفردة وجانبا من تدريبات حراسة المرمى المتنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وقاد مارسيل كولر تدريبات الكرة للاعبين بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.