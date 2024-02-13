عاجل: موعد تقديم النيابة العامة 2024.. كل ما تحتاجه لمعرفة كيفية التقديم للعمل في النيابة العامة

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أحمد جودة - القاهرة - موعد تقديم النيابة العامة 2024.. كل ما تحتاجه لمعرفة كيفية التقديم للعمل في النيابة العامة

موعد تقديم النيابة العامة 2024، ينتظر الكثيرون فتح أبواب التقديم بالنيابة العامة للتقديم بها، فهي حلم الكثير من الشباب والفتيات الذين سيتحدد مستقبلهم بناءً على نتائج تلك التعيينات، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال موعد التقديم للذكور والإناث وشروط التقديم بوظائف النيابة العامة والأوراق المطلوبة.



ما هو موعد تقديم النيابة العامة 2024 للذكور؟



يتساءل الكثيرون عن موعد تقديم النيابة العامة 2024، وقد انتهت فترة سحب الملفات بالفعل بالنسبة للذكور منذ يوم الخميس الماضي الموافق 8 فبراير، ومن المقرر تقديم تلك الملفات في الموعد المحدد والذي سيكون في الفترة ما بين 17 فبراير وحتى 27 فبراير حسب الجامعة المتخرج منها المتقدم، وفيما يلي المواعيد لكل جامعة:

السبت 17 فبراير: يتقدم خريجي جامعات القاهرة والاسكندرية وفاروس والأكايمية البحرية.

الأحد 18 فبراير: يتقدم خريجي جامعات عين شمس والمنصورة والجامعة الألمانية.

الأثنين 19 فبراير: يتقدم خريجي جامعات أسيوط والزقازيق وبنها والجامعة البريطانية.

الثلاثاء 20 فبراير: يتقدم خريجي جامعات بني سويف والمنوفية والسادات وبورسعيد.

الأربعاء 21 فبراير: يتقدم خريجي جامعات سوهاج والمنيا وأسوان والفيوم.

الخميس 22 فبراير: يتقدم خريجي جامعات جنوب الوادي ودمياط ودمنهور وجامعة الأزهر دمنهور.

السبت 24 فبراير: يتقدم خريجي جامعات أزهر أسيوط وأزهر طنطا وأزهر تفهنا.

الأحد 25 فبراير: يتقدم خريجي جامعات طنطا وحلوان وأزهر القاهرة.

الأثنين 26 فبراير: يتقدم خريجي جامعات الشرطة.

الثلاثاء 27 فبراير: يتقدم خريجي الجامعات الأخرى والتخلفات.







ما هو موعد تقديم النيابة العامة 2024 للإناث



وبالنسبة للإناث فحاليًا يتم سحب الملفات وسيستمر ذلك حتى يوم 15 فبراير، ومن المقرر أن يتم تقديم تلك الملفات من يوم الأربعاء 28 فبراير وحتى 7 مارس، فقد تم تحديد جامعات معينة لكل يوم من أيام التقديم، وفيما يلي مواعيد التقديم للجامعات المختلفة:



الأربعاء 28 فبراير: خريجات جامعات القاهرة والاسكندرية وفاروس والأكايمية البحرية.

الخميس 29 فبراير: خريجات جامعات عين شمس ودمياط والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية.

السبت 2 مارس: خريجات جامعات أسيوط والمنصورة وأزهر المنيا وأزهر دمنهور.

الأحد 3 مارس: خريجات جامعات بني سويف والزقازيق وبنها وأزهر الاسكندرية.

الاثنين 4 مارس: خريجات جامعات طنطا والمنوفية والسادات وبورسعيد وأزهر المنصورة.

الثلاثاء 5 مارس: خريجات جامعات جنوب الوادي وسوهاج والمنيا وجامعة الأزهر أسيوط.

الأربعاء 6 مارس: يخريجات جامعات حلوان وأسوان والفيوم وأزهر القاهرة وأزهر تفهنا.

الخميس 7 مارس: خريجات الجامعات الأخرى والتخلفات.



ما هي شروط التقديم في النيابة العامة 2024



للتقديم في وظائف النيابة العامة لا بد من أن تتوافر في المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم خريج أحد الكليات الآتية كلية الشرطة أو كلية الشريعة والقانون أو كلية الحقوق.

أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 30 عام.

أن يكون حاصل على المؤهل الجامعي بتقدير لا يقل عن جيد.

الالتزام بمواعيد التقديم المقررة.

سداد الرسوم المطلوبة وقيمتها 1500 جنيه مصري.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة أثناء التقديم.