أحمد جودة - القاهرة - لا تفوّت فرصة زيادة حصتك التموينية".. موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



أوضحت وزارة التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون عمر الابن أو الابنة لا يقل عن 4 سنوات.

يتعين أن لا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية 4 أفراد.



موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024



في حال موافقة مجلس الوزراء على طلب الدكتور المصيلحي وإقراره ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، يُتوقع أن يتم فتح باب إضافة المواليد مباشرة بعد ذلك، ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو المقبل، حيث أشارت مصادر بالتموين إلى أن إجراء إضافة المواليد يعتمد على تضمين بند إضافي لهذه الغرض في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإضافة المواليد 2024



قامت وزارة التموين بتحديد الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024، ويتضمن ذلك الخطوات التالية:

تقديم وثائق تحتوي على اسم صاحب البطاقة ورقم الهوية الوطنية ورقم البطاقة التموينية.

تقديم وثائق تتضمن عدد الأفراد الذين يتم إضافتهم إلى البطاقة.

تقديم صور شهادات الميلاد للأبناء.

تقديم رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة كوثيقة داعمة.

تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة كوثيقة داعمة.

في حالة أسرة الشهيد، يجب أن يقدموا إفادة رسمية تثبت ذلك.