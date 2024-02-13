أحمد جودة - القاهرة - جدول إجازات العام الحالي: تعرف على جميع الإجازات الرسمية في مصر والدول العربية

مع بداية شهر شعبان 2024، يبدأ الكثير من المواطنين في كافة محافظات مصر في البحث عن متى موعد عيد الأضحى 2024 في مصر، بالإضافة إلى جدول إجازات عام 2024، ويعتبر عيد الأضحى ثاني الأعياد الإسلامية وينتظره الكثير من المسلمين من أجل العمل على تأدية الفرائض الدينية به، حيث التضحية لوجه الله وأداء صلاة العيد في الصباح الباكر ويتم بعدها النحر.

موعد عيد الأضحى 2024



يزداد البحث من قبل العديد من المواطنين عن متى موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والدول العربية، حيث تم الإعلان على أنه سوف يكون يوم الإثنين الموافق 17 يونيو لعام 2024، وسوف يوافق هجريا يوم 10 من ذي الحجة لعام 1445، وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية أن ينتهي عيد الأضحى يوم 20 يونيو 2024، ويتم إعطاء المواطنين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة إجازة لمدة 5 أيام.

جدول الإجازات الرسمية لعام 2024



قام مجلس الوزراء بالإعلان عن جدول الإجازات الرسمية لهذا العام ومن المقرر أن تكون كالتالي:

إجازة عيد الميلاد القبطي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

إجازة عيد الشرطة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

إجازة عيد الفصح القبطي يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

إجازة وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.



يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة عيد الثورة.

يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 عطلة عيد المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة عيد القوات المسلحة.