نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يهاجم الاحتلال بعد الهجوم العنيف علي رفح الفلسطينية.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، يظل الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واقفًا بتضامن مع الفلسطينيين وداعمًا لصمودهم ونضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يرفض الأزهر بشدة محاولات نقل الفلسطينيين بعيدًا عن أرضهم، ويدين بشكل حازم التخطيط لقصف مدينة رفح الفلسطينية.

في بيانه، حذر الأزهر العالم من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في حالة صمت العالم تجاه اقتحام رفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على ضرورة التحالف لمواجهة جرائم الكيان المحتل في رفح.

أوضح الأزهر أن مدينة رفح تستضيف نحو 1.5 مليون نازح يبحثون عن مأوى آمن في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.

كما طالب الأزهر المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الأوضاع الإنسانية المتردية وضمائرهم أمام التهديد الكارثي الذي يهدف إلى احتلال رفح وتدمير حياة السكان في هذا القطاع المحاصر.