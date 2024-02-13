نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تحرير عقود 54 معلما ضمن نسبة 5% من مسابقة 30 ألف معلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 37 الذي يتعلق بتفعيل إجراءات تحرير عقود لـ 54 معلمًا، وذلك ضمن نسبة 5% المخصصة لشغل وظائف معلم مساعد وفقًا لمسابقة "30 ألف معلم".

ينص القرار على أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، سيتم تعيين هؤلاء المعلمين كمعلمين مساعدين بنظام التعاقد، وذلك في إطار النسبة المحددة بنسبة 5% وفقًا للمادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

القرار يشدد على ضرورة تحرير عقود الوظائف بعد استيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة لشغل هذه الوظائف، مع إعفاء المعلمين من تقديم شهادة اجتياز التدريب من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.