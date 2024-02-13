نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية أبرزها القاهرة.. موعد التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح لرؤساء خمس جامعات حكومية، وهي القاهرة وبورسعيد والأقصر وأسوان وأكاديمية السادات.

يبدأ التقديم من السبت 24 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير الجاري.



وأوضح المجلس في بيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات. وقد حددت اللجنة الزمنية والإجراءات اللازمة لتقديم الترشحات ومعايير المفاضلة.



تشمل الجامعات التي يمكن التقديم لرئاساتها: جامعة القاهرة، جامعة بورسعيد، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. يمكن للمهتمين بالترشح الاطلاع على الجدول الزمني وتفاصيل الإجراءات عبر الرابط المخصص.